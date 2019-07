Verwarde vrouw bewaart gebalsemd lichaam van moeder twee jaar tussen afval PVZ

25 juli 2019

16u54

Bron: Mirror 2 Bizar Toen de politie van Wales werd opgeroepen door buren die zich zorgen maakten over de 57-jarige Valerie Jones, troffen de agenten de verwarde vrouw aan tussen hopen afval van minstens drie jaar oud. Een week later deden de agenten echter nog een gruwelijkere ontdekking. Tussen het afval lag het lichaam van de moeder, gebalsemd in strooizout.

Het waren de buren van de geïsoleerde Valerie die zich ernstig zorgen begonnen te maken over de gezondheid van de vrouw en haar moeder, en de politie verwittigden. Binnen troffen de agenten Valerie aan met ernstige uitdrogingsverschijnselen, van de moeder was er geen spoor.

Een week later vonden de agenten het lijk van de moeder onder enkele zeilen tussen het afval en menselijke uitwerpselen. Haar lichaam was gebalsemd in strooizout en bevond zich al in een verre staat van ontbinding. Volgens de lijkschouwer is Gaynor Jones, de moeder, overleden tussen eind 2015 en eind 2017. De precieze doodsoorzaak kon niet meer worden vastgesteld worden door de slechte toestand van het lijk.

Volgens de politie van Wales zou er geen sprake zijn van kwaad opzet en is Gaynor een natuurlijke dood gestorven. Vermoedelijk was Valerie niet in staat hulp in te schakelen en probeerde ze het lichaam daarom te balsemen, waarna ze het verborg tussen het afval.

Teruggetrokken leven

Sinds de dood van Gaynors echtgenoot in 2012, trokken de moeder en dochter zich terug in het 19e-eeuwse huis aan een landweg in Wales. Al snel overwoekerde de tuin en ook in het huis hoopte het afval zich op. De vrouwen leefden er een geïsoleerd bestaan in het huis zonder elektriciteit en water, en hadden geen contact met de omwonenden of familieleden.

De moeder werd het laatst gezien tijdens een doktersbezoek in 2015. Nadien zei de teruggetrokken Valerie aan buren dat de 83-jarige vrouw bij een familielid was ingetrokken. Volgens haar familie, met wie ze weinig contact had, beweerde Valerie dat haar moeder in een verzorgingstehuis zat.

Valerie is intussen opgenomen in een psychiatrische instelling waar ze de nodige hulp krijgt.

