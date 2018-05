Verwaarloosd paard vervolgt ex-baasje: advocaat eist 100.000 dollar in rechtszaak TTR

04 mei 2018

12u19

Een dier dat zijn baasje aanklaagt. Het lijkt onmogelijk, maar niet in de Amerikaanse staat Oregon. Dat schrijft het Amerikaanse persbureau AP. In een wettekst staat te lezen dat dieren, net zoals mensen slachtoffer, kunnen zijn en dus recht hebben op een schadevergoeding bij mishandeling. De wet maakt daarin geen onderscheid tussen mens of dier. Het verwaarloosde paard kreeg een advocaat toegewezen die hem zal vertegenwoordigen in de rechtbank.

De 8-jarige hengst Justice was er erg aan toe. Zijn baasje Gwendolyn Verche keek amper om naar hem. De dierenrechtenorganisatie Animal Legal Defense Fund ontdekte dat Justice ernstig werd verwaarloosd en haalde het dier weg bij de vrouw. De organisatie spande namens het paard een rechtszaak aan tegen Verche. Uit de documenten die bij de rechtbank werden ingediend, blijkt dat het paard te mager is en luizen heeft. Bovendien zouden zijn hoeven in zeer slechte staat zijn.

Compensatie

In de Amerikaanse staat Oregon worden dieren beschouwd als rechtssubject, wat betekent dat iemand drager is van rechten en verplichtingen. Hun rechtspositie wordt er met andere woorden gelijk gesteld aan die van mensen. “Makkelijk uitgelegd: dieren kunnen hun baasje vervolgen in deze staat”, aldus Sarah Hanneken, de advocaat van de 8-jarige hengst.

Volgens Hanneken heeft het verwaarloosde paard recht op een compensatie van zo’n 100.000 dollar. Dat geld is nodig om het dier er bovenop te helpen en hem de komende jaren te verzorgen. Verche, het ex-baasje van Justice, wil voorlopig niets kwijt over de rechtszaak.

Selfie-aap

Eerder zorgde een rechtszaak rond aap Naruto al voor heel wat discussie. De kuifmakaak werd wereldberoemd met zijn selfie die viraal ging. Maar dierenorganisatie PETA kon niet aanzien dat natuurfotograaf David Slater met de portretrechten ging lopen en spande twee jaar geleden namens de aap een Amerikaanse rechtszaak in tegen de Brit. Naruto had zichzelf nochtans met Slaters toestel gefotografeerd én dat daarna vernield. De twee partijen hebben uiteindelijk een schikking getroffen.