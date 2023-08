“Vertrek maar op vakantie met je advocaat”: bedrogen bankier rekent in pijnlijke speech voor tientallen gasten af met zijn verloofde

Italië is in de ban van de ijskoude manier waarop een bankier zijn verloving verbrak. Massimo Segre (63) leek een romantische speech voorbereid te hebben, maar maakte plots publiek bekend dat zijn vriendin... hem bedrogen had. “Het geschenk dat ik je daarom vandaag geef is vrijheid. Ik trouw niet met je. Vertrek maar op vakantie met je advocaat”, klonk het. De 150 gasten op zijn feest wisten niet wat ze hoorden.

Segre is een bekende naam in het financiële wereldje van Turijn, maar Cristina Seymandi (47) hoeft niet voor hem onder te doen. Ze werkte als politiek adviseur voor de burgemeester en staat nu aan het hoofd van een online makelaarsbedrijf. Zes maanden geleden nam ze nog een firma dat zich specialiseert in raamaccessoires over van haar intussen ex-man. En samen leiden ze de stichting Molinette Onlus, met 158 werknemers op de loonlijst. Twee personen die het gemáákt hebben dus, wat het verhaal in de Italiaanse pers nog een extra cachet geeft.

Tijdens het feest zouden Segre en Seymandi hun trouwdatum bekendmaken aan familie en vrienden. Toen de bankier het woord nam, leek er dan ook geen vuiltje aan de lucht. Na de obligate dankbetuigingen volgde er echter een passage die hun leven een drastische wending zou geven.

“Hart is gebroken”

“Ik dacht altijd dat je pas echt van iemand houdt als je streeft naar zijn of haar geluk”, verklaarde hij zonder enige stemverheffing. “Je eigen geluk komt dan op de tweede plaats te staan. Daarom wil ik Christina de vrijheid geven om lief te hebben. Bij een bekende advocaat zal je wel vinden wat je zoekt.” En passant gaf hij ook nog mee dat Seymandi niet aan haar proefstuk toe was: ook met een industriële ondernemer zou ze vreemdgegaan zijn.

“Ik ben zo teleurgesteld, mijn hart is gebroken”, vervolgde Segre. “Maar ik moet je je vrijheid geven. Vertrek nu maar op vakantie naar Mykonos, met je advocaat. Alles is betaald.”

Na zijn vernietigende boodschap wandelde de bankier rustig weg. Seymandi, die de hele tijd naast hem was blijven staan, bleef verslagen achter.

“Koude douche”

Maar niet voor lang. In een interview met journaliste Emanuela Minucci gaf ze intussen háár versie van de feiten. “Dit was eigenlijk een verrassingsfeestje dat Segre georganiseerd had voor mijn verjaardag en er waren slechts 35 gasten aanwezig. Al mijn vrienden waren er, zij zaten natuurlijk niet te wachten op dit ‘spektakel’. De waarheid zit ook helemaal anders in elkaar, maar privézaken moeten sowieso niet op de straatstenen gegooid worden. Hij is vertrokken zonder mij weerwoord te geven, met vier bodyguards om hem heen. Sindsdien hadden we geen contact meer.”

Maar was er dan geen sprake van overspel? “De dynamiek van een relatie is van buitenaf soms moeilijk te begrijpen. Maar over dit onderwerp hoef ik van hem alvast geen lessen te krijgen. Ik heb sinds die bewuste avond amper een oog dichtgedaan, natuurlijk was dit voor mij een koude douche. Maar nu begin ik me weer te concentreren op andere dingen.”

“Publiekelijk straffen”

“Trouwens: het seksistische geweld dat hij op deze manier tegen me pleegt... Dát is het echte schandaal van dit verhaal”, gaat Seymandi verder. “Als de rollen omgedraaid waren, zou er geen haan naar kraaien. Hij wilde me publiekelijk straffen, dat is wel duidelijk. Misschien trek ik met deze zaak nog wel naar de rechtbank.”

En nu? “Nu wil ik vooral rust, in het gezelschap van mijn dochter. Onze carrières zijn met elkaar verweven, dus op dat vlak kunnen we niet zomaar afscheid van elkaar nemen. Ik wil zeker nog eens naar Mykonos reizen, zoals hij in zijn speech suggereerde. Maar dan alleen”, besluit de vrouw.