Verstekeling vriest dood in landingsgestel vliegtuig en valt net voor landing in Londense tuin

01 juli 2019

20u22

Bron: The Daily Mail, The Sun, Metropolitan Police 0 Bizar In de tuin van een huis in Zuid-Londen is het levenloze lichaam aangetroffen van een man die vermoedelijk urenlang verscholen zat in het landingsgestel van een Kenya Airways-vlucht. Dat heeft de Londense politie gemeld.

De gruwelijke ontdekking werd gisterennamiddag gedaan in een tuin aan Offerton Road in de wijk Clapham. De politie denkt dat de man uit het landingsgestel van het vliegtuig is neergestort net voor het vliegtuig moest landen op Heathrow Airport. Volgens The Daily Mail is de man wellicht doodgevroren aan boord van een vlucht van 6.840 kilometer van Nairobi naar Londen, die acht uur en 50 minuten duurde. Een tas, water en voedsel werden later door de politie in het compartiment aangetroffen.

“Onze agenten proberen de identiteit van een man te achterhalen die vermoedelijk uit het landingsgestel van een vlucht is gevallen”, aldus de Londense politie. “Op dit moment denkt de politie dat de man een verstekeling was die viel uit een inkomende vlucht van Kenya Airways.”



“Het is jammer dat een persoon zijn leven heeft verloren door zich in een van onze vliegtuigen te verstoppen en we betuigen ons medeleven”, aldus de luchtvaartmaatschappij in een mededeling. “Kenya Airways werkt nauw samen met de autoriteiten in Nairobi en Londen.”

