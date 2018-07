Vernielde ster van Donald Trump is toeristische attractie geworden Daimy Van den Eede

26 juli 2018

12u48

Bron: VTM Nieuws

De vernielde ster van de Amerikaanse president Donald Trump op de Walk of Fame is een toeristische attractie geworden. Honderden mensen willen een glimp van de ster opvangen, die gisteren werd toegetakeld met een houweel. De politie moest de zone rond de ster noodgedwongen afzetten, omdat vele toeristen een brokje tegel meenamen. De man die de ster beschadigde is opgepakt door de politie. Het is niet de eerste keer dat de ster van Trump vernield wordt. In 2016 werd Trumps tegel ook zwaar beschadigd.