Vermiste vrouw duikt na 42 jaar op in bejaardenhome Annick van der Peet

23u09

Bron: AP 0 Sullivan County Sheriff's Office Flora Harris met detective Ed Clouse (links) en detective Rich Morgan (rechts). Bizar Ze werd door haar man afgezet bij een doktersafspraak en keerde nooit meer terug. De vrouw uit New York was sinds 1975 vermist, maar werd afgelopen week in demente staat teruggevonden in een verzorgingshuis in Massachusetts.

Volgens de sheriff in Sullivan County, New York, was Flora Stevens 36 jaar toen ze verdween in augustus 1975. Haar man zette haar af bij het Community General Hospital in Monticello voor een afspraak bij de dokter. Toen hij haar daar later weer op kwam halen, was ze nergens te bekennen.

De politie heeft in de vier decennia van haar vermissing verschillende keren geprobeerd haar te vinden, maar telkens tevergeefs. Tot Rich Morgan, detective van de New York State Police, afgelopen september in een cold case stuitte op het Amerikaanse rijksregisternummer van de vrouw. Dat werd gebruikt door een bewoner van een verzorgingshuis in Lowell, Massachusetts.

Morgan en zijn collega Ed Clouse togen afgelopen dinsdag naar het huis. Daar kregen zij de bevestiging dat het daadwerkelijk om Flora Stevens ging. De oude, demente vrouw gebruikte inmiddels de achternaam Harris en woonde er sinds 2001. Naar verluidt zou ze geen familieleden meer hebben.