Vermiste tiener (17) duikt na twee jaar plots op: "Zijn verhaal is absoluut verbazingwekkend"

20 april 2018

07u26

Twee jaar lang hoorde de moeder van de Amerikaanse Aubrey Jayce Carroll uit Georgia niets van haar zoon die op 15-jarige leeftijd spoorloos verdween. De tienerjongen bezocht na schooltijd een vriend, maar keerde die dag niet terug naar huis. Zijn moeder gaf hem op als vermist en maakte zich doodongerust over haar vermiste zoon. Twee jaar later duikt de jongeman op alsof er nooit iets is gebeurd.

De politie probeerde de vermiste Aubrey Jayce Carroll twee jaar lang te vinden, maar tevergeefs. De tiener leek van de aardbol verdwenen. Tot speurders op 10 april een Facebook-account vinden die door Aubrey werd aangemaakt onder een valse naam. Hoewel de jongen al twee jaar vermist was, besliste de politie niet onmiddellijk in te grijpen. “We ontdekten dat Aubrey verschillende keren in aanraking is gekomen met de arm der wet onder zijn valse naam”, klinkt het. De politie wilde wachten tot hij opnieuw in de fout ging, zodat ze hem konden arresteren.

Een familielid van de jongen kon echter niet wachten tot de politie hem zou opsporen, dus stuurde ze Aubrey een bericht via Facebook waarin ze hem smeekte contact op te nemen met zijn moeder. De jongen vreesde dat de politie hem zou arresteren, maar die verzekerde dat ze hem niet zouden oppakken.

Afgelopen maandag was het zover. “Aubrey belde zijn moeder op en vertelde haar dat hij klaar was om naar huis te komen.” Na meer dan twee jaar kon de vrouw haar zoon opnieuw omarmen. “Ik wil jullie allemaal bedanken voor al jullie gebeden en om te zorgen voor mijn mama. Ik apprecieer dat. Ik ben oké. Ik heb altijd gelachen en dat moeten jullie ook doen”, vertelt de intussen 17-jarige Amerikaan aan de pers.

“Hij vertelde ons dat hij op zijn eentje vertrokken is, niet ontvoerd, gekwetst, misbruikt, uitgebuit of in enige andere hoedanigheid geschaad is geweest”, aldus commissaris Dix. “Zijn verhaal is absoluut verbazingwekkend. Hij heeft dingen gezien en gedaan die je mond doen openvallen.” Toch houdt commissaris Dix - op vraag van Aubrey - de lippen stijf op elkaar over wat er zich in die twee jaar precies afspeelde. “Het is aan hem om te vertellen wat er is gebeurd. Dat zal hij doen wanneer de tijd rijp is.”