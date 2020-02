Vermiste kajakker levend teruggevonden in Everglades via data aangespoelde gsm jv

04 februari 2020

23u13

Bron: AP 0 Bizar De 67-jarige Mark Miele uit Virginia vertrok op 22 januari voor een solotocht met zijn kajak in de bekende Everglades in Florida. Hij zou op 29 januari terug zijn, maar dat was niet zo. Zondag werd zijn aangespoelde smartphone gevonden. De gegevens daarvan brachten de hulpverleners tot bij de vermiste man.

De spullen van Mark Miele spoelden zondagavond aan op de oever van de Lopez-rivier. In de zak van de man zaten zijn portefeuille en smartphone. Aan de hand van de gsm-gegevens konden de hulpdiensten de laatst opgeslagen locatie van de vermiste man op vrijdag achterhalen. Dat gaf de reddingswerkers een vertrekpunt om hem te zoeken.

Gisteren kon een helikopter hem dan spotten, op enkele kilometers van waar zijn tas was gevonden. Miele dreef in zijn reddingsvest op het water, met zijn gezicht naar de hemel gericht. De marine nam over en kon de 67-jarige aan boord hijsen. De man was onderkoeld en werd overgebracht naar het ziekenhuis van Naples. Zijn toestand is stabiel en hij herstelt in het hospitaal, laat het Collier County Sheriff’s Office op Facebook weten.