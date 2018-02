Vermiste hond zwerft meer dan half jaar rond, plots duikt ze 400 kilometer verder op TTR

26 februari 2018

09u28

Bron: Osnabrücker Zeitung, Bild 7 Bizar Een Duitse familie zocht meer dan een half jaar naar hun trouwe viervoeter Rapunzel. Net wanneer het gezin bijna de hoop had opgegeven, vonden ze hun Duitse scheper terug... meer dan 400 kilometer van de plek waar het dier voor het laatst gezien was. “Dit hadden we nooit durven dromen!”, aldus de familie Ehret Vaeth.

Toen Rapunzel in augustus uit het huis verdween van een Duitse familie uit Frankfurt was het gezin ontroostbaar. Andreas, Julia, Marie en Karin zochten overal in de buurt, maar elk spoor van hun Duitse scheper ontbrak. Misschien was het dier wel meegenomen of was het omver gereden. Allerlei scenario's spookten door het hoofd van de familie Ehret Vaeth.

Het gezin dacht Rapunzel nooit meer te zien, tot dat ze afgelopen weekend na een half jaar ineens opdook. Karin kreeg telefoon van een dierenziekenhuis in Zürich in Zwitserland met het nieuws dat ze een vermiste hond met een chip hadden gevonden. Rapunzel was eindelijk terecht. Maar er was ook slecht nieuws: Rapunzel zag er bijzonder slecht uit en moest onmiddellijk onder het mes.

Volgens de dierenartsen zag de hond er vooral uitgeput en uitgedroogd uit. Bovendien had ze ook enkele ernstige verwondingen, waaronder verschillende bloedingen en bekkenfracturen. Tijdens de operatie moesten de artsen haar milt zelfs verwijderen. Vermoedelijk was het teefje aangereden door een auto. (Lees verder onder de foto.)

De operatie verliep tot grote opluchting van het gezin zonder problemen. Andrea, Marie, Julie en Karin mochten Rapunzel naar huis meenemen, waar ze in alle rust kan herstellen. "Dit hadden we nooit durven dromen!” vertellen ze aan de Osnabrücker Zeitung. “Het was een onstuimige, gelukkige hereniging. Rapunzel was zelfs blijer dan ooit”, vertelt Andrea opgewekt die er meer dan ooit van overtuigd is dat je de hoop nooit mag opgeven.