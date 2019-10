Vermiste Australische na drie dagen gered dankzij SOS-letters in de modder jv

De Australische Deborah Pilgrim (55) was drie dagen vermist, maar is levend en wel teruggevonden in de outback van Zuid-Australië. Dankzij drie letters die ze in de modder kon kribbelen: SOS.

Deborah Pilgrim was met vrienden gaan kamperen, toen ze zondagochtend na een feestje besloot om in haar eentje te gaan wandelen in de bush rond Sedan, een plattelandsgemeente zo’n 100 km ten oosten van Adelaide. Ze raakte verdwaald en keerde niet meer terug.

Er werd meteen gevreesd voor Pilgrims veiligheid in de outback vol met ruwe struiken en giftige slangen. De politie zette een helikopter, drones en vrijwilligers in om naar de vrouw te zoeken. De zoektocht zou nog maar één dag voortgezet worden, toen Neil Marriott woensdag de politie liet weten dat hij iets vreemds had opgemerkt op de beelden van de bewakingscamera’s rond zijn domein. Die had Neils zoon Philippe nog maar pas geïnstalleerd na een rist inbraken. “Er stond SOS geschreven in de aarde, wat daags tevoren nog niet het geval was”, aldus Marriott.

De politie kwam kijken en vond eerst de jas van Deborah Pilgrim en daarna ook de vrouw zelf. Ze had zich verscholen tegen de zon in een leegstaand gebouw niet ver van waar Marriott woont. Ze had er drinkbaar water. Toch was ze uitgedroogd, maar verder oké. Ze schreeuwde het uit van blijdschap toen de politie haar gevonden had, op ongeveer 7 km vanwaar ze het laatst gezien was. Haar vrees was voornamelijk dat ze zouden denken dat ze ontvoerd was. Ze wilde absoluut in leven blijven voor haar moeder en haar partner.