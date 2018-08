Vermeende minnares verpest via Instagram huwelijksfeest van topmedewerkster Trumps zakenimperium mvdb

31 augustus 2018

22u23

Bron: New York Post 1 Bizar Een topmedewerkster van The Trump Organization, de holding die het zakenimperium van VS-president Donald Trump omvat, heeft wellicht een bewogen huwelijksfeest achter de rug. Marketingverantwoordelijke Brianna Ehland trad vorig weekend in het huwelijk met zakenman Cory Perlson, maar dat was buiten diens vermeende minnares gerekend. Zij sloeg toe via Instagram.

Een vrouw genaamd Mayra Angel die in gokstad Las Vegas als serveerster aan de kost komt, kaapte de hashtag op Instagram die de trouwers gebruikten om de feestelijkheden aan te kondigen. Uren voor de huwelijksceremonie verschenen er plots foto's die Perlson in nauwe schoentjes brachten. Het sluitend bewijs dat hij in de afgelopen maanden een verhouding had, althans zo stelt Angel het zelf.

De compromitterende foto's kregen de geotag Oheka Castle in Long Island (New York) mee, het exclusieve domein waar de twee elkaars jawoord gingen geven. Erg effectief. Instagramvolgers van Brianna Ehland - en dus heel wat aanwezige huwelijksgasten - zagen zo de foto's in hun feeds opduiken. Alsof er geen vuiltje aan de lucht was, gingen de feestelijkheden gewoon door als voorzien.

Instagram heeft de bewuste foto's van Mayra Angel verwijderd. De advocaat van Perlson sleept de vrouw nu voor de rechtbank en wil een contactverbod verkrijgen. De New York Post vernam van bronnen uit de entourage van Perlson dat hij Angel zo'n drie maanden geleden leerde kennen. De twee zouden elkaar maar drie keer hebben ontmoet. De gefortuneerde Perlson, wiens vader eeen industriële wasserij opstartte met verschillende New Yorkse vijfsterrenhotels in het klantenbestand, ontkent dat hij een seksuele relatie met Angel zou hebben gehad. Op een van de compromitterende foto's is een tatoeage te zien op de borstkas van de vrouw, met daarop de initialen van Perlson.

Angel verklaarde aan de New York Post dat ze niets illegaal heeft gedaan. Ze ontkent ook Perlson of Ehland te hebbben afgeperst.

Sinds Donald Trump zijn intrek heeft genomen in het Witte Huis, wordt zijn zakenimperium met belangen in projectontwikkeling en vastgoedbeheer beheerd door zijn zonen Don en Eric Trump. Het is niet geweten of zij op het huwelijk aanwezig waren.