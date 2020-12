Verliefde Schot op jetski vaart 4,5 uur naar coronavrij eiland Man en vliegt de cel in

Naar het Britse eiland Man reizen mag in deze coronatijden enkel met speciale overheidsdocumenten. Dit omzeilen met een jetski is een overtreding. Iets waar een verliefde Schot over mee kan praten.

Dale McLaughlan (28) vertrok vrijdagochtend vanaf de Schotse kustplaats Whithorn met een jetski en voer naar Ramsey aan de oostkust van Man, een eiland waar de afgelopen twee weken slechts een Covid-19-besmetting is vastgesteld. Om Man (84.000 bewoners) coronavrij te houden, zijn strikte inreisbeperkingen van kracht.

De twintiger dacht in veertig minuten de klus te klaren. De overtocht duurde door de woelige zee uiteindelijk meer dan 4,5 uur, weet de Isle of Man Examiner. Veel ervaring met een jetski had de dakwerker niet. De koude leek hem geen parten te spelen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hij kwam uiteindelijk rond 13.00 uur toe nabij de haven van Ramsey. Vanaf daar trok hij te voet naar de 25 kilometer verder gelegen stad Douglas, de woonplaats van zijn vriendin. De verrassing was totaal want zij was niet op de hoogte van zijn komst. De tortelduifjes gingen ‘s anderendaags uit. De lokale horeca is ginds niet gesloten. De politie kreeg de Schot ‘s avonds in de smiezen. Terug in de woonst kwamen agenten langs en namen hem mee voor ondervraging.

De man is voor de snelrechter verschenen. Vanuit de politiecel verklaarde hij via een videoverbinding dat hij tweemaal zonder succes een aanvraag had ingediend om naar Man af te reizen. Het was van september geleden dat hij zijn vriendin nog in de armen had kunnen sluiten.

McLaughlan pleitte schuldig aan het illegaal betreden van het grondgebied. De man onderging vier dagen voor zijn afreis een coronatest waarvan het resultaat negatief bleek. De rechter veroordeelde hem tot een celstraf van vier weken. Of hij deze geheel moet uitzitten is niet bekend.

Volledig scherm Een man die helemaal vanuit Schotland jetskiet naar het eiland Man is vandaag voorpaginanieuws bij de Isle of Man Examiner. © iomtoday.co.im