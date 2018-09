Verliefde jongeman schrijft 246 Nicoles aan in zoektocht naar de juiste kv

11 september 2018

18u58

Nadat Carlos Zetina, een student aan de universiteit van Calgary, tijdens een avondje stappen een plezant gesprek had aangeknoopt met een zekere Nicole, wilde hij de dame in kwestie daags nadien een sms'je sturen. Toen bleek dat hij het verkeerde nummer had, besloot hij alle Nicoles van de universiteit een mail te sturen.

"We ontmoetten elkaar in het campuscafé en praatten en hadden een behoorlijk interessante conversatie", vertelt de jongeman. "Ze gaf me haar nummer, maar ik denk dat ze me per ongeluk het verkeerde gaf, want toen ik haar daags nadien sms'te, stuurde iemand anders me een bericht terug dat zij het niet was."

Zetina bleef echter niet bij de pakken zitten en haalde alle e-mailadressen uit het online adresboek van de universiteit, zo vertelde hij aan de Canadese radiozender CBC. Bijgevolg kregen alle Nicoles en vrouwen met een gelijkende naam dezelfde e-mail. Hij schreef dat hij op zoek was naar een Nicole die afkomstig is uit Nederland en de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche "deprimerend" vindt.

"Ik ben Carlos trouwens, de kerel die jou en je vriendin gisteren heeft thuisgebracht", zei hij nog. "Als je niet voldoet aan deze beschrijving, negeer dit dan en als je wel de juiste bent en niet met me wil praten, dan is dat ook OK."

Facebookgroep

Zijn e-mail had niet meteen het gewenste effect, maar wist wel de Nicoles van de campus te verenigen. Een aantal van hen troffen elkaar immers in de Facebookgroep 'Nicole From Last Night'. Een van hen stuurde een mailtje naar Zetina waarin ze hem vertelde over de Facebookgroep en dat alle Nicoles hem zouden helpen om de juiste te vinden.

"Ik vond het grappig", aldus Zetina. "Sommige Nicoles begonnen me te sms'en en deden zich voor de grap als haar voor."

Een aantal Nicoles uit de Facebookgroep spraken ondertussen zelfs al af in een restaurant. "Toen de e-mails begonnen binnen te lopen, was ik erg opgetogen en voelde ik me meteen minder alleen op de campus", zei Nicolette Riley. "En nu zijn we een groep. Geweldig." De Nicoles willen nu regelmatig bijeenkomen.

Some dude emailed every Nicole at U of C to try to find the girl he met last night and instead they formed a girl gang and I am legit DYING @ucalgary #nicolefromlastnight pic.twitter.com/ql4sxuBADQ sarah jurassic park(@ ParisEsther) link

De Nicole waarnaar de student op zoek was, kreeg het berichtje echter niet onder ogen, want ze was een uitwisselingsstudente. Uiteindelijk vernam ze via sociale media dat Zetina naar haar op zoek was en ondertussen maakt ze ook deel uit van de Facebookgroep met haar naamgenoten.

In een berichtje schrijft ze dat ze Carlos haar nummer had gegeven, maar dat hij het mogelijk verkeerd had genoteerd. Ondertussen heeft ze zelf ook al contact gehad met de student die zo hard naar haar op zoek was. "We zijn van plan om misschien volgende week af te spreken", aldus Zetina. "Ik had echt niet verwacht dat dit zo'n groot nieuws zou worden."