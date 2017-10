Verkeershufter is wachten beu en kruipt achter stuur van ambulance bewerkt door: mvdb

18u21

Bron: BN De Stem 3 ANP XTRA Bizar Een 27-jarige inwoner van de Nederlandse stad Tilburg is deze middag opgepakt nadat hij ambulancepersoneel zou hebben bedreigd in de Reinevaarstraat.

Ambulancebroeders moesten de hulp van de politie inroepen toen ze voor een medische noodsituatie in de Reinevaarstraat aanwezig waren. Hun ambulance stond in een doorgaande weg en de verdachte wilde erlangs met zijn auto. Hij klom zelfs in de ambulance om deze te verplaatsen.

De hulpverleners haalden de man uit de auto, waarop een handgemeen ontstond en de man de ambulancebroeders bedreigde. Agenten hielden de man aan, hij is naar het politiebureau gebracht.