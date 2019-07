Verkeersagressie loopt fout af: Amerikaanse vuurt kogel af die niet auto maar echtgenoot raakt



mvdb

09 juli 2019

09u06

Bron: AL.com - CNN 0 Bizar Een Amerikaanse zit in de cel na een geval van verkeersagressie met zware gevolgen. Erica Cole probeerde zaterdag een automobilist waarmee ze was verwikkeld in een verkeersruzie te beschieten met een vuurwapen. De vrouw vuurde een kogel af, maar die belandde in de schedel van haar echtgenoot, mede-inzittende in haar auto.

Echtgenoot Nicolas Cole raakte zwaargewond. Volgens plaatselijke media is zijn toestand stabiel. Op maandag verbleef hij nog altijd op de intensive care.



Het onderzoek naar het incident is nog niet afgerond. Volgens de sheriff van Cullman County raakte Cole met een niet nader genoemde auto zaterdagavond rond 18.45 uur in een ruzie verwikkeld. De precieze aanleiding is niet bekend . Het leidde tot een achtervolging tussen de dunbevolkte plaatsen Dodge City en Bremen over een afstand van zo’n tien kilometer. De ruzie eindigde voor een niet nader genoemde woning in Bremen, de woonplaats van het echtpaar Cole.



Het is nog niet duidelijk of Erica of Nicolas aan het stuur zat. Evenmin blijft het gissen of het vuurwapen al in de auto zat, dan wel dat de vrouw naar binnen in de woning liep, het wapen nam en vervolgens de auto trachtte te beschieten.



De in hechtenis genomen Cole wordt beschuldigd van onder meer poging moord en geweldpleging. Als ze een borgsom van 30.000 dollar kan betalen, mag ze de gevangenis verlaten.