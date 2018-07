Verkeerde klep opengezet: Nederlands zwembad loopt leeg mvdb

01 juli 2018

13u40

Bron: ANP 0 Bizar Mensen die wilden zwemmen in het Bosbad in het Nederlandse dorp Vledder (provincie Drenthe) - geen gek idee op een zomerse dag - komen vandaag bedrogen uit.

Het openluchtbad is grotendeels leeggelopen doordat een verkeerde klep was opengezet. Daardoor is 600 kuub (600.000 liter) water in de afvoer verdwenen.

Vrijwilligers en de brandweer zijn sinds deze ochtend bezig het euvel te verhelpen. Het zwembad heeft toestemming van de waterleidingmaatschappij om het bad versneld weer te laten vollopen, maar zwemmen zit er niet in.

Volgens de website van het Bosbad is het peuterbad wel open, evenals het terras en de kiosk, en op het veld worden waterspelletjes georganiseerd. Vanwege het ongemak is de toegang deze dag gratis.

Meer over Bosbad

Drenthe

Vledder