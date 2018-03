Verhitte twerkwedstrijden, ladderzatte feestvierders en gierende hormonen: het gaat er heftig aan toe tijdens 'spring break' Sven Van Malderen

Verhitte twerkwedstrijden, ladderzatte feestvierders en een doordringende geur van wiet over het strand: welkom op South Padre Island, een van de droomlocaties waar studenten compleet uit de bol kunnen gaan.

Aanleiding is 'spring break', een typisch Amerikaans fenomeen tijdens de schoolvakantie. Eén week lang gaan alle remmen los en krijgen gierende hormonen vrij spel.

Cancun, Las Vegas, Florida, Lake Havasu in Arazona,... Overal waar de uitgelaten menigte neerstrijkt, doen horecazaken gouden zaken. Maar nergens is het verschil zo treffend als in South Padre Island, een eiland ten zuiden van Texas.

In normale omstandigheden leven er minder dan drieduizend inwoners, deze maand wordt de zonnige vakantiebestemming overspoeld door honderdduizend feestneuzen. Bars en discotheken zullen zo'n 2,3 miljoen euro opstrijken aan cocktails alleen, het stadsbestuur wordt 1,2 miljoen euro rijker dankzij een taks op hotelbedden. De politie-inzet wordt verdrievoudigd, in het mobiele ziekenhuis staan 36 bedden klaar. In plaats van twee staan er nu zeventien ambulances paraat.

Op Rockstar Beach vinden dagelijks optredens plaats van lokaal bekende artiesten, denk maar aan hiphoptrio Migos. Wie daar geen 50 dollar aan wil uitgeven, kan terecht op de gratis strandfeestjes.

Voorts nog in de aanbieding: twerk- en wet T-shirtwedstrijden, drankspelletjes en biertrechters. "Normaal is onze bar gezinsvriendelijk, maar in maart maken we graag een uitzondering", stelt eigenaar Clayton Brashear. "Spring break is een beest op zich. We hebben hier een jong publiek tussen 18 en 22 jaar dat stoom wil afblazen. Ze willen met hun voeten in het zand staan, bier drinken en een nieuw lief opscharrelen."

Ayanna Guthrie (20) is er vooral voor de gratis feestjes. "Maar ik heb hier al mijn ogen uitgekeken. Eén meisje was zelfs cocaïne aan het snuiven terwijl ze voor ieders neus seks had." Lia Heintz (19) voegt er nog aan toe dat haar ouders gesmeekt hebben om voorzichtig te zijn. "Maar tot nu toe is het gewoon plezant. Ik ga hier de hele week fuiven."

De strenge alcoholwetgeving blijft natuurlijk wel gehandhaafd. De onderstaande veertien jongeren werden in Florida opgepakt omdat ze té jong van het gerstenat geproefd hebben. Heel erg lijken ze dat echter niet te vinden. Met een grote glimlach poseren ze voor de foto in het politiebusje, het meisje achteraan pronkt zelfs met haar handboeien.

"Je hebt kalme wintermaanden gehad en nu is er plots die enorme boost", besluit Brashear. "Sommige winkeliers hebben die omzet nodig om hun leningen te kunnen afbetalen. Spring break is met andere woorden een noodzaak geworden voor South Padre Island."