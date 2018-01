Verhitte koala krijgt slokje water, maar hij zuipt meteen hele drinkbus leeg SVM

25 januari 2018

22u18

Bron: ABC News 6

Schattiger wordt het niet meer vandaag: een Australische fietser wil een koala een slokje water geven, maar die zuipt prompt zijn hele drinkbus leeg. Of hoe een tikje verkoeling op tijd en stond bijzonder deugd kan doen. "Het was hier vandaag broeierig heet in Adelaide, de koala's maakten ons duidelijk dat ze dorst hadden", vertelde Matt Sully achteraf. "Ik ben blij dat we op het juiste moment op de juiste plaats waren."