Verhaal over flessenpost gaat viraal op TikTok: jongen (10) gooit fles in de zee en briefje spoelt na 37 jaar aan op bijna dezelfde plek

Troy Heller (47) was pas tien jaar oud toen hij in 1985 een briefje in een fles kneep en vanaf een strand in Florida de Atlantische Oceaan ingooide. “Bel me of schrijf me”, was de boodschap. Na 37 jaar heeft een 6-jarig meisje en haar familie hem eindelijk een antwoord gegeven. Het verhaal werd gedeeld op TikTok en gaat helemaal viraal.

Het briefje was bijna vier decennia onderweg. Toch is het ‘maar’ 33 kilometer verder aangespoeld aan de oever van Indian River Lagoon, eveneens in Florida. De vondst werd teruggevonden door twee leerkrachten die het strand hielpen opruimen na een orkaanstorm. Het was bijna weggegooid, maar belandde uiteindelijk in de handen van de familie Carrmax. Katie en haar 6-jarige dochter gingen vervolgens op zoektocht naar de afzender.

Toen ze de fles kapot sloegen, vonden ze een briefje met Hellers naam, leeftijd, adres en telefoonnummer. Onderaan het briefje stond: “Bel me of schrijf me”. Na wat speurwerk slaagde de familie erin om Heller te bereiken.

De man, die inmiddels 47 jaar oud is, werd overmand door emoties toen hij eindelijk een antwoord kreeg. “Zodra ik het zag, herinnerde ik me dat ik het had geschreven”, legt hij uit aan de lokale nieuwszender ‘WLKY’. “Het is verbazingwekkend dat het zijn weg terug heeft gevonden en ik ben echt verrast dat het niet kapot is gegaan.”

Als tienjarige jongen had hij geen flauw idee waar de fles zou belanden. “Het is iets waarvan je nooit had gedacht dat het zou gebeuren. Ik dacht, ik gooi het gewoon in de oceaan en kijk waar het heen gaat, weet je?”

De brief uit de fles is ondertussen terug bij Heller in Mount Washington, Kentucky. Op TikTok is het bijzondere verhaal over de flessenpost helemaal viraal aan het gaan.