Vergissing: trouwambtenaar staat in Kapelle, bruidspaar in Capelle Eldridge Pentury

14 september 2018

18u53

Bron: AD.nl 0 Bizar Daar stond ze dan in het gemeentehuis van het Nederlandse Kapelle (Zeeland). Klaar om het huwelijk te voltrekken van wéér een nieuw bruidspaar. Maar op het afgesproken tijdstip zag Bianca Noomen, zelfstandig trouwambtenaar uit Kapelle, geen bruid en bruidegom. Na een paniekerig telefoontje werd duidelijk waarom: het paar stond bijna honderd kilometer verderop, in de stad Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland).

Verbazing en paniek, zowel in Zeeland als in Zuid-Holland. Hoe kon zoiets gebeuren? "Het ging om een Marokkaans echtpaar uit Heerhugowaard (Noord-Holland)'', vertelt Noomen. "Ze wilden gratis trouwen en hadden de plechtigheid online geboekt. Ik heb vooraf telefonisch gesproken met een contactpersoon en alles leek voor iedereen helder. Vermoedelijk is er in de onderlinge communicatie toch iets verkeerd gegaan."

Bruid en bruidegom hadden geen moment door dat ze een huwelijk in Zeeland hadden geboekt. "De plechtigheid bij de gemeente was voor hen een formaliteit", zegt Noomen. "Ze hadden er volgens Marokkaans gebruik al drie dagen feesten opzitten. Misschien heeft dat ook nog een rol gespeeld."

Noomen maakte als trouwambtenaar al veel mee. "Maar dit... Dat het om een gratis voltrekking gaat, maakt geen verschil. Als trouwambtenaar bereid je je goed voor. Er was een zaal gereserveerd, we stonden klaar met een team. Als er dan geen bruidspaar komt opdagen, sta je toch wel raar te kijken. Toen ik de bruidegom aan de telefoon kreeg, vroeg hij of het mogelijk was om alsnog naar Kapelle te komen. Maar dat kon niet meer."

Het echtpaar heeft een nieuwe afspraak gemaakt. In Capelle aan den IJssel.