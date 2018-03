Vergeten roestige Porsche uit 1957 nu geschat op 700.000 dollar jv

Hij rijdt al 45 jaar niet meer en stond gewoon te roesten, ergens in een Amerikaanse schuur. Maar het gaat wel om een Porsche 356A 1500 GS Carrera Coupe uit 1957. Een erg geliefde sportwagen destijds en nog altijd een felbegeerde oldtimer vandaag. De Porsche wordt vrijdag geveild in Florida. De waarde van de bijzondere auto wordt geschat op minstens 700.000 dollar (567.000 euro).

Begin jaren 70 ging de Porsche op stal, nadat hij afgekeurd werd voor problemen met de remmen. De originele motor werd eruitgehaald en ontmanteld. De carrosserie en wielen zijn stevig verroest. Op de kilometerteller staat 52.837 mijl (85.033 km). De Porsche is 60 jaar oud. Maar dat belet allemaal niet dat er grote interesse uit de hele wereld bestaat voor deze Porsche-oldtimer.

Het Amerikaanse veilinghuis Gooding & Co beschrijft de auto als "ongetwijfeld een van de meest opwindende 'ontdekkingen uit de schuur' in de recente herinnering". Vrijdag gaat de Porsche onder de hamer op Amelia Island in Florida. Gooding & Co verwacht een prijs van niet minder dan 700.000 dollar. "Dit was een topmodel van Porsche en een van de meest exotische sportwagens van de jaren vijftig", zegt David Brynan van het veilinghuis. "Om een auto te vinden die al veertig jaar vergeten was en met zo veel authentiek karakter is hoogst uitzonderlijk."

De Porsche wordt verkocht met de originele 100pk-motor van 1,5 liter, die opnieuw gebouwd zal moeten worden. De topsnelheid is 200 km/uur. Deze zilverkleurige 1500 GS Coupe met goed bewaard interieur in zwart kunstleer verliet de fabriek op 4 juli 1957. De sportwagen kende verschillende eigenaars. Tot 1973, toen hij definitief van de weg verdween. Om nu weer op te duiken.