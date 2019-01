Verdwaalde Zhang (18) is te verlegen om iemand aan te spreken en zwerft zo 10 dagen lang door Singapore rond mvdb

Een verdwaalde Maleisiër heeft tien dagen lang door Singapore gezworven. De reden? De 18-jarige Zhang Daming was te verlegen om iemand in de stadstaat met ongeveer 6 miljoen inwoners aan te spreken.

De adolescent verbleef nog maar korte tijd in Singapore en logeerde bij een vriend. Zijn bedoeling was om snel werk te vinden. Hij verliet op tweede kerstdag het logeeradres om te lunchen. Het enige wat hij meenam was 50 Singaporese dollar (32 euro) die hij van zijn kameraad had geleend. Zijn paspoort en smartphone liet Zhang thuis. Iets wat hij achteraf zich zwaar hebben moeten beklaagd. Eens gegeten, besefte hij dat hij verdwaald was geraakt. De man kon de flat- en kantoorgebouwen in de erg dichtbevolkte wijken niet uit elkaar houden.

Iemand aanspreken en de weg vragen, was geen optie. Vanaf dan sliep hij op straat. Voor wc-bezoeken week hij uit naar de toiletten van winkelcentra, waar hij zich ook opfriste. Eten deed hij aan straatkraampjes. Zijn geld slonk echter. De 18-jarige zag zich genoodzaakt om na verloop van tijd te bedelen. Het leverde amper iets op. De jongen kon enkel een flesje water kopen.



Zhang was uitgehonderd en helemaal gedehydrateerd toen een oude vrouw hem op 6 januari aansprak. Ze vroeg of hij soms de vermiste jongen uit Maleisië was. Hij antwoordde bevestigend. De politie werd erbij gehaald. Zhang bleek zich op zes kilometer van het logeeradres te bevinden. De politie kon de jongen korte tijd later met zijn kameraad herenigen. Die had hem als vermist opgegeven. Ook had hij via sociale media een opsporingsbericht verspreid, met de vraag het verder te delen. Eind goed, al goed. Zhang besloot om per bus terug te keren naar zijn familie in buurland Maleisië. Luidens de vriend is Zhang niet van plan om snel terug te keren naar Singapore.