“Verdacht”: 433 Filipijnse deelnemers raden zes juiste lottocijfers, allemaal veelvouden van 9

De inzet van de nationale lottotrekking op de Filipijnen dit weekend bedroeg 4 miljoen euro. De winnende combinatie die uit de pot met getallen van 1 tot 50 kwam, was ongezien omdat het allemaal veelvouden van 9 waren: 9, 18, 27, 36, 45 en 54. Dat was zo ongewoon dat minderheidsleider van de Senaat, Koko Pimentel, opriep om een onderzoek in te stellen.

De organisatie achter de nationale loterij, de Philippine Charity Sweepstakes Office of kortweg PCSO, stelde zondag al dat het onmogelijk zou zijn om de trekking te manipuleren en wees er ook op dat inwoners van de Filipijnen vaak op dezelfde cijfercombinaties gokken. “Velen hebben vastgehouden aan hun cijfers. Het loont niet alleen om loyaal te zijn aan je vrouw of echtgenoot, het loont ook om loyaal te zijn aan je cijfers”, zei PSCO-directeur Melquiades Robles.

De PSCO deelde ook foto’s en videobeelden van winnaars die hun prijzengeld kwamen afhalen in het kantoor in Mandaluyong, niet ver van de hoofdstad Manila. “Ik gok al vele jaren op patronen van negen, van acht, van zeven en van zes, en ben dankbaar dat ik nu eens win”, zei een van de gelukkigen. Een winnares ging op de foto met een cheque van omgerekend 7.500 euro.

Niet onmogelijk, maar toch

Volgens Guido David, hoogleraar wiskunde aan de Filipijnse universiteit van Diliman is de kans dat 433 mensen allemaal de winnende getallen in dezelfde wedstrijd raden ongeveer 1 op 1 gevolgd door 1.224 nullen. Dat is dus een héél kleine kans. Ter vergelijking: 1 biljoen is een 1 met 12 nullen en 1 triljoen is een 1 met 18 nullen... Terence Tao, wiskundeprofessor aan de University of California in Los Angeles, bevestigt aan de BBC dat het “voor elke aparte lottotrekking” inderdaad zeldzaam is dat een cijferreeks zoals deze als winnaar uit de bus komt. “Maar er zijn honderden trekkingen per dag over de hele wereld. Statistisch gezien zou het dan niet verwonderlijk zijn dat een van deze trekkingen om de zoveel decennia eens een ongebruikelijk patroon zou vertonen”, voegde hij eraan toe.

Uitzonderlijke combinaties zijn in het verleden nog voorgekomen. In december 2020 was de uitslag van de Zuid-Afrikaanse loterij: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ook toen waren er beschuldigingen van fraude. De twintig winnaars gingen toen elk met zo’n 370.000 euro lopen.

Spanje heeft eveneens een maf verhaal. De Spaanse tv-journaliste Natalia Escudero was helemaal door het dolle heen toen ze tijdens de kersttrekking in 2019 dacht dat ze de hoofdprijs van 4 miljoen euro had gewonnen. “Morgen kom ik niet werken”, schreeuwde ze in haar euforie live uit op de nationale zender RTVE naar haar collega’s in de studio, alsof ze haar ontslag indiende. Escudero had even niet meegerekend dat er nog andere winnaars waren, met wie ze de koek moest delen. Ze bleek uiteindelijk met ‘slechts’ 5.000 euro naar huis te gaan.

Eindelijk de juiste getalletjes, of toch bijna allemaal, maar helaas geen enorme winst. Dat gevoel kennen duizenden deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk ook sinds de lottotrekking in maart 2016. Meer dan 4.000 van hen hadden vijf van de zes cijfers juist, allemaal veelvouden van 7. Hun prijs: 15 Britse pond of een schamele 17 euro.