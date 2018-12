Gesponsorde inhoud Verbod op kerstversiering in Amerikaanse basisschool RPM

08 december 2018

15u00

Bron: USA Today 3 Bizar De directeur van een Amerikaanse basisschool in Nebraska wou alle kerstversiering verbannen, waaronder zuurstokken, rendieren en de traditionele kerstkleuren rood en groen. Ze zou deze maatregel ingevoerd hebben om “inclusief en cultureel gevoelig te blijven”. De regels werden ondertussen en herzien en de directeur moest verplicht op verlof nadat ze veel kritiek over zich heen kreeg.

De werknemers van de school hadden deze week een lijst gekregen met alle versieringen die wel en niet toegelaten werd. Hierin stond dat wintergerelateerde versieringen zoals sleeën, peperkoekenmannetjes en sneeuwmannen wel mochten, maar alles in verband met Kerstmis mocht niet, om te voorkomen dat er een religieuze feestdag werd gepromoot.

De lijst bevatte ook soms uitleg waarom bepaalde versieringen niet mochten. Zo zouden zuurstokken ook kerstgerelateerd zijn: “De vorm verwijst naar J voor Jezus. Rood is voor het bloed van Christus, wit een symbool van zijn verrijzenis.” Zuurstokken in andere kleuren zouden echter ook niet mogen. Rendieren zijn de dieren die de slee van de kerstman trekken, dus die mochten ook niet, en de traditionele kerstkleuren rood en groen werden ook verboden. De lijst had als onderschrift: “de (onbedoelde) Grinch die Kerstmis heeft gestolen (uit Manchester) [naam van de basisschool]”.

De religieuze oorsprong van zuurstokken zou trouwens een urban legend zijn, meldt Smithsonian Magazine. Het snoepje was gewoon een populaire lekkernij rond kerst en een verklaring ervoor werd later verzonnen.

Kritiek

De directeur geeft ook een uitleg voor de maatregelen: “Ik kom uit een plaats waar Kerstmis en dergelijke niet zijn toegestaan op scholen... in de loop der jaren van mijn onderwijscarrière is dit uitgegroeid tot een verwachting voor alle opvoeders”.

Er kwam veel kritiek op deze beslissing. Zo schreef de Liberty Council, een Amerikaanse religieuze organisatie, een brief die het verbod op kerstversiering “orwelliaans” noemde. “Het eerste amendement vereist niet het verbod op kerstsymbolen in een misplaatste poging om 'inclusief te zijn’.”

Dit is niet de eerste keer dat scholen in de problemen komen na pogingen om Kerstmis meer inclusief te maken. Vorig jaar haalde een school uit de Amerikaanse staat Indiana het nieuws door de beslissing om Kerstmis en andere religieuze feestdagen niet te vieren. Een andere school uit dezelfde staan kwam in juridische problemen in 2015 door hun kerstvoorstelling.