Veganiste verkoopt ‘hondenvlees’ om aan te kaarten “hoe hypocriet vleeseters zijn”

Leukste van het web Man gooit ‘irritante’ Nijn­tje-pop weg, met grote politieac­tie als gevolg

De Nederlandse politie is donderdagnacht met man en macht op zoek gegaan naar iemand die duidelijk hoorbaar ‘Joehoe. Hier ben ik. Zoek me dan’ riep op een vuilnisbelt in Almere Haven. Het bleek uiteindelijk een pratende ‘Nijntje-pop’ te zijn. Intussen heeft de man die verantwoordelijk is voor het incident, zich gemeld.

20 november