Veganist klaagt Burger King in VS aan wegens bakken van veggieburger naast vleesproducten jv

19 november 2019

13u35

Bron: CNN 0 Bizar Phillip Williams is een veganist uit Florida die vindt dat zijn rechten zijn geschonden. Hij klaagt Burger King aan omdat hun volledig plantaardige ‘Impossible Whopper’ werd klaargemaakt op dezelfde bakplaat als de vleesproducten van de hamburgerketen.

Williams stelt dat de keten de ‘Impossible Whopper’ - de Amerikaanse tegenhanger van de vegetarische Rebel Whopper bij ons - in de markt zet als geen vlees bevattend, maar dat de plantaardige burger wel degelijk besmet kan geraken door vleesproducten die op dezelfde bakplaat worden bereid. Voor Williams maakt Burger King zo winst op een veganistisch product dat eigenlijk niet veganistisch is.

“100% Whopper, 0% rundvlees” is de reclameslogan van Burger King om de ‘Impossible Whopper’ aan te prijzen. Op de Amerikaanse website voegen ze er nog aan toe: “Voor klanten die een vleesvrije optie verkiezen is op verzoek een bereidingsmethode zonder grillplaat mogelijk”.

Maar die kans kreeg Williams naar eigen zeggen helemaal niet toen hij in augustus de veggieburger in een filiaal in Atlanta bestelde. Hij beweert dat hij daardoor “financiële schade opliep”. Nog volgens de aanklacht zijn er verscheidene klanten die online gelijkaardige klachten hebben geuit.

De ‘Impossible Whopper’ is een gigantisch succes voor Burger King, weet CNN Business. De hamburgerketen haalde er de beste kwartaalresultaten in vier jaar tijd mee.