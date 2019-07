Veertienjarige rijdt met gestolen auto 156 km/u in Frankrijk SVM

Bron: Belga 1 Bizar Een veertienjarige jongen is in de Franse gemeente Pellerin betrapt terwijl hij in een gestolen auto 156 kilometer per uur reed. Dat meldt de gendarmerie van het departement Loire-Atlantique.

“Bij een controleactie werd vorige zondag 156 km/u opgetekend (...) op een plaats waar maximaal 110 km/u mag worden gereden”, klinkt het op de Facebookpagina van de Franse rijkswacht.



De bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs en dat kon ook niet: hij is 14 jaar oud. Bovendien was het voertuig gestolen.



In de Peugeot 206 zaten ook nog drie passagiers van 17, 18 en 19 jaar oud. Geen van de vier inzittenden van de auto stond bekend bij het gerecht.