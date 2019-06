Veertien maanden cel voor man die bank beroofde met banaan Tom Tates

18 juni 2019

19u55

Bron: AD.nl 2 Bizar Een 50-jarige Brit die met een banaan als ‘wapen’ een bank beroofde in de kustplaats Bournemouth is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. Laurence Vonderdell liep eerder dit jaar de Barclays bank in zijn woonplaats binnen met de kromme vrucht in een boodschappentas en vroeg de cassier met de mededeling “dit is een overval” om geld. Vervolgens vluchtte hij met omgerekend ruim 1.200 euro naar buiten.

Hoewel het om een overval met een nepwapen ging, verdwijnt de man toch achter de tralies. Reden daarvoor is dat de geschrokken cassier niet wist dat het om een banaan ging. “Het klinkt achteraf allemaal lachwekkend, maar het personeelslid wist natuurlijk niet wat Vonderdell in zijn handen had”, oordeelde de rechter vandaag. “Er had daarnaast veel mis kunnen gaan als er gewapende bijstand had moeten worden ingeschakeld.”

Na zijn bankroof beende de man weer naar buiten en meldde hij zich vervolgens op straat bij agenten met de opmerking dat hij graag gearresteerd wilde worden. Omdat ze hem niet serieus namen, verwezen ze hem door naar het politiebureau. Daar meldde hij zich korte tijd later.

Tevreden

Volgens de man had hij de overval bewust in scène gezet om voor langere tijd achter de tralies te verdwijnen. Hij stond namelijk op het punt dakloos te worden en zag geen andere manier om snel onderdak te ritselen. “Het ging Vonderdell niet om het geld, maar enkel en alleen om goedkope huisvesting”, aldus zijn advocaat die namens zijn cliënt tevreden was met de opgelegde celstraf.

De veroordeelde Brit is zeker niet de eerste die een bank overvalt met een vrucht. Eerder dit jaar lukte het een man in Israël om in een week tijd twee keer banken te overvallen met een avocado die hij zwart had geverfd. Hij joeg het personeel de stuipen op het lijf omdat men dacht dat het om een op scherp staande handgranaat ging. De ‘avocado-crimineel’, zoals hij later door internationale media werd genoemd, ging na zijn eerste overval naar buiten met ruim 7.300 euro en de tweede keer met circa 4.000 euro. Hij kon later worden aangehouden, omdat de politie zijn smartphone wist te traceren.