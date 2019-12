Vechtscheiding loopt uit de hand: Linda (51) kampeert dagenlang in tuin van aanstaande ex, maar krijgt nu straatverbod Jantien de Boer

31 december 2019

18u03

Bron: Leeuwarder Courant 2 NEDERLAND Een Nederlandse die sinds eerste kerstdag kampeerde in de tuin van het huis dat ze vroeger betrok met haar aanstaande ex, is vanochtend vertrokken. Linda Holtman (51) wilde met haar winterse kampeertrip eindelijk, ‘face to face’, de echtscheiding afhandelen.

Haar ex-partner woont nog steeds in het pand. De kortgeding-rechter besloot gisteren dat Holtman met ingang van 31 december om 12.00 uur ‘s middags vertrokken moest zijn uit het Friese Lippenhuizen, ook gaf hij haar een straatverbod. Dat moment wachtte ze niet af en keerde terug naar haar woonplaats in Zutphen (Gelderland). Alleen een vuurkorf op het gazon doet nog aan haar verblijf denken.



Met de actie wilde ze een gesprek met haar aanstaande ex-echtgenoot forceren. Twee jaar geleden verliet ze haar man en sindsdien woont ze in caravans, chaletjes en nu op een zolderkamertje.



Op Facebook laat Holtman weten dat het vertrek dubbel voelt. Enerzijds mag ze van de rechter niet meer over de zaak praten, anderzijds “heb ik voor mijn gevoel de zaak aan het rollen gebracht en Nederland laten zien dat het beleid in dit land ook op dit gebied faalt”.



Over de afhandeling van de scheiding moet de rechter nog oordelen.