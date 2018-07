Vapende copiloot veroorzaakt problemen aan boord: vliegtuig moet 6.500 meter dalen Redactie

13 juli 2018

11u45

Bron: BBC 0 Bizar De crew van een toestel van Air China heeft afgelopen dinsdag veiligheidsmaatregelen moeten treffen nadat het zuurstofgehalte aan boord plots was gedaald. Passagiers moesten een zuurstofmasker opzetten en de piloten hebben het vliegtuig 6.500 meter moeten laten dalen. De oorzaak? De vapende copiloot die op het verkeerde knopje had gedrukt.

Het is sinds 2006 verboden om te roken of te vapen in toestellen van Air China, maar de copiloot had deze regel aan zijn laars gelapt. De man wou echter vermijden dat de geur van zijn elektronische sigaret de passagiers zou bereiken. Daarom wou hij de ventilator uitzetten - zonder de piloot op de hoogte te brengen. Maar hij koos voor het verkeerde knopje en schakelde in de plaats daarvan de airconditioning uit. Dat veroorzaakte een daling in het zuurstofgehalte aan boord.

De crew van het toestel - dat op weg was van Hong Kong naar Dalian - wist niet wat er aan de hand was en liet de zuurstofmaskers zakken voor de passagiers. De piloot besloot ook om het toestel 6.500 meter te laten dalen, een veiligheidsmaatregel om de druk in de cabine onder controle te krijgen.

Eens de crew erachter kwam dat het aan de airconditioning lag, kon het vliegtuig terug naar zijn normale hoogte stijgen en was er ook geen gevaar meer voor de mensen aan boord. Air China heeft beloofd om dit niet zo maar te laten passeren en laat weten een nultolerantie te hebben tegenover wangedrag van crewleden.