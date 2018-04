Vandaal springt op auto om verkeerscamera te vernielen maar komt dan bestuurder tegen sam

18 april 2018

15u14

Bron: The Sun 0

In het Noord-Ierse Belfast werd gefilmd hoe een man door het lint ging op straat. Hij klom op een camerawagen die de busbaan filmt, ging de camera te lijf en vernielde de voorruit. Daarna raakte hij slaags met een man die de bestuurder zou zijn. Voorbijganger Ryan Burns zette het tafereel online met de woorden: "Oh, West Belfast is prachtig".