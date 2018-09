Vandaal (19) past onschuldige boodschap aan mvdb

11 september 2018

00u10

Bron: Fox 0 Bizar Een lichtbord van de Amerikaanse broodjesketen Arby's heeft na de ingreep van een jonge vandaal een andere boodschap gekregen. Het oorspronkelijke opschrift 'Now hiring managers' ('wij werven managers aan') moest plaats ruimen voor het opschrift 'Now hiring niggers and whores'. De racistische term 'nikkers' en 'hoeren', vrij vertaald.

De politie van Minneapolis spoorde met succes de vandaal in kwestie op en gebruikte hiervoor Facebook. Speurders zochten uit wanneer de bewuste foto voor het eerst op de socialenetwerksite verscheen. De jonge vrouw die de foto had geplaatst, verklaarde dat haar vriend Usindini Christopher Colling-Harper de discriminerende boodschap had gezet. Hij sloeg toe toen hij nabij het filiaal stond te wachten op de bus. Hij stelde de woorden samen met de oorspronkelijke letters en haalde ook letters van de andere kant van de lichtbak.

Verschillende automobilisten uitten bij Arby's hun ongenoegen. Het personeel begreep snel wat er aan de hand was en zette de oorspronkelijke boodschap terug. Colling Harper wou niet Arby's treffen, maar deed het naar eigen zeggen voor de grap. De adolescent kreeg drie aanklachten te horen. Indien hij wordt veroordeeld, riskeer hij maximum een jaar cel. Arby's is de tweedegrootste broodjesketen van de Verenigde Staten, na Subways.

