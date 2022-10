Van spelen komt kwelen: huwelijksaanzoek tijdens baseballwedstrijd gaat helemaal mis

Grapje

Maar dan tovert de man tot ieders verbazing geen verlovingsring uit het doosje dat hij uit zijn broekzak heeft gehaald, maar wel een onozele rode snoepring. Grapje, toch geen huwelijksaanzoek! De vriendin gaat helemaal over de rooie. Ze geeft hem een harde pets in zijn gezicht en ze gooit haar drankje over hem heen. “What the f*** is er mis met jou, f*** you!”, zegt ze woest. Op de achtergrond reageren omstanders verbaasd en ongemakkelijk. En nu de beelden viraal gaan, ook het internet. In de broekzak van de man is de vorm van een tweede doosje te zien, zo wordt opgemerkt. Wou hij zijn lief gewoon eens goed foppen om haar daarna wel écht ten huwelijk te vragen? Hij heeft er alleszins niet meer de kans voor gekregen.

Op het internet wordt er enthousiast gediscussieerd over wie er hier nu juist in de fout is als dit echt is. “Die kerel gedroeg zich als een idioot. Als hij zelfs tijdens zo’n belangrijk moment niet even ernstig kan zijn, dan wil ik niet weten wat voor clown hij in het dagelijkse leven is”, schrijft iemand op Twitter. Een andere Twitteraar verdedigt de man. “Ik kan begrijpen dat zij zijn actie niet kon smaken. Maar dat geeft haar het recht niet om zo te reageren en hem in zijn gezicht te slaan. Zeker niet voor die duizenden mensen in het stadium.”



Nog anderen hopen - en vermoeden ook - dat het allemaal niet echt is en dat de ruzie in scène werd gezet om goedkoop even viraal te gaan. Want ja, dat is tegenwoordig natuurlijk schering en inslag. Hoe dan ook is het wel een duidelijke reminder voor al wie serieus nadenkt over een publiek aanzoek: het gevaar bestaat altijd dat het niet loopt hoe je het gepland hebt en dat het dan heel gênant wordt. Zeker als je een grappenmaker bent.