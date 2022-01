Van ski-jassen tot jeans: bergen nieuwe kleding eindigen in de fast fashion-woestijn

Volgens experten ligt er in de woestijn, in het noorden van Chili, ruim 100.000 ton aan afgedankte kleding. Daarmee is het een van de grootste kledingdumpen ter wereld. Het textiel komt voornamelijk uit Noord-Amerika, Europa en Azië. Via de nabijgelegen havenstad Iquique worden de duizenden tonnen kleding voor een prikkie geïmporteerd.

Volledig scherm Deze kledingsorteerders geven wél een duurzame bestemming aan de afgedankte kleding: het textiel zal gebruikt worden voor isolatiepanelen voor sociale woningen in de regio. © AFP

“Gemiddeld komt hier jaarlijks 39.000 ton aan textiel aan", aldus Franklin Zepeda van EcoFibra. Zijn bedrijf probeert wél een duurzame bestemming te geven aan de wegwerpkleding. Hij legt aan de Argentijnse nieuwszender TN uit hoe het selectieproces van de minder milieubewuste importeurs werkt: in de sorteercentra bij de haven wordt een scheiding gemaakt. Wat de Chileense handelaren denken te kunnen verkopen, wordt naar hoofdstad Santiago verscheept, waar de meeste consumenten wonen. Maar de rest wordt illegaal in de woestijn gedumpt, vlakbij de haven.

Op de bergen die soms wel vier tot vijf meter hoog zijn, vind je beschadigd textiel, maar ook nieuwe kleding die men ‘onverkoopbaar’ acht. Denk bijvoorbeeld aan de in Chili slecht verkopende XXL-maten, of ski-jassen. Vaak zit het labeltje met de oorspronkelijke verkoopprijs er nog aan.

Volledig scherm De bergen kleding in de Atacama-woestijn. © AFP

Het duur tot wel 200 jaar voordat een kledingstuk verteert. maar het is in Chili verboden om textiel op de gewone vuilnisbelt te dumpen. Want kleding is niet biologisch afbreekbaar en bevat veel chemicaliën. Daarom vormt de illegale stort ook een risico voor de drinkwatervoorziening: de vervuiling dringt namelijk door tot de ondergrondse waterreservoirs in een van de droogste regio's ter wereld.

Daarnaast staat de fast fashion-woestijn regelmatig in brand. Dat is een van de manieren waarop men de kledingbergen probeert te verkleinen. Maar bij de verbranding komen giftige stoffen vrij waar omwonenden last van hebben.

Een miniem deel van de afgedankte kleding wordt alsnog benut. Maar dat is het gevolg van een andere tragedie: voor duizenden straatarme migranten, vaak Venezolanen, is Iquique een doorgangsplaats op weg naar een beter tweede leven. Zij scharrelen gratis nieuwe outfit bijeen na een barre tocht van duizenden kilometers.

Volledig scherm Archiefbeeld. Venezolaanse migranten in de Chileense havenstad Iquique. © AP

Chili is de grootste kledingimporteur van Zuid-Amerika, maar voor de illegale stort werd lange tijd een oogje dichtgeknepen. Inmiddels werkt de nationale overheid aan een wet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Die maakt de Chileense textielindustrie, maar ook -importeurs, verantwoordelijk voor het afval dat ze genereren.

Het probleem ligt volgens Zepeda echter dieper. Hij wijt de bergen kleding grotendeels aan de cultuur van fast fashion: “We zouden als consumenten (...) alleen kleding moeten kopen die we écht nodig hebben, die repareren en recyclen. Het is een wereldwijd probleem”. Zelf probeert Zepeda het goede voorbeeld te geven. Zijn bedrijf EcoFibra gebruikt afgedankte kleding voor het maken van isolatiepanelen voor sociale woningen in de regio van Iquique.

Volledig scherm © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: