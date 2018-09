Van paraglider tot draagstoel en zelfs op hoge hakken: man gebruikt àlles behalve auto om naar werk te komen sam

Bruce Dawson wil mensen laten nadenken over hun dagelijkse woon-werkverkeer, en dan vooral over alternatieven voor de auto. Hij gaat daarom in september elke dag op een andere manier naar zijn werk bij Google, in Kirkland (Washington). Hij kwam onder meer al aan met een paraglider, paddleboard, unicycle en zelfs op hoge hakken!

