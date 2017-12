Van "ouderwetse bidet" tot "niet boven de achtste verdieping: dit zijn de zes meest bizarre eisen van expats in België rvl

15u41 0 KOS Bizar Met 220.000 expats telt ons land vandaag een recordaantal hoogopgeleide, buitenlandse werknemers . Minstens even opvallend zijn de soms erg bizarre eisen die heel wat van die buitenlandse bedrijven voor hun werknemers hebben. Skyline Europe, marktleider in verhuur aan expats in België, geeft een overzicht van de zes meest tot de verbeelding sprekende eisen van expats in ons land.

1. Niet boven de achtste verdieping

Voor heel wat Aziatische bedrijven mag een appartement voor hun expats niet hoger gelegen zijn dan de achtste verdieping. Reden: de kans op zelfdodingen is statistisch gezien groter bij mensen die hoger dan de achtste verdiepingen logeren. “Maar minstens even opvallend: terwijl de Aziaten niet te hoog willen wonen, kan het voor Europeanen en Amerikanen soms niet hoog genoeg zijn. In een penthouse wonen is voor hen een statussymbool”, zegt Kristof Schellekens, woordvoerder van Skyline Europe.

2. Woning moet 100% “safe” zijn

Heel wat expatbedrijven willen 100 procent zeker zijn dat de woning die ze voor hun expats huren “safe” is. “Soms wordt daarom letterlijk iemand aangesteld om de woning van kop tot teen te onderzoeken”, aldus Schellekens. “Vooral bedrijven waarvan hun werknemers bij de NATO werken, zijn hier vragende partij. En sowieso zijn er in Brussel verschillende gemeenten die niet in aanmerking komen, omdat de criminaliteitscijfers er te hoog liggen.”

3. Wonen volgens de regels van Feng Shui

Heel wat Aziaten leven - ook in het buitenland - graag volgens de Feng Shui, een filosofie die zegt hoe je omgeving het geluk kan beïnvloeden. Kristof Schellekens: “Je zou je verbazen hoe vaak we de vraag krijgen naar appartementen of woningen met een zuidgericht terras, voldoende bergruimte, en kamers die niet onder het dak zijn gelegen. Vaak heeft dat te maken met de Feng Shui-filosofie, die stelt dat dit soort zaken het leven makkelijker maakt.”

4. “Een ouderwetse bidet graag”

Italianen en Grieken vragen meer dan eens naar een woonst met een ouderwetse bidet in de badkamer. Bij ons is die lage wasbak helemaal in onbruik geraakt, maar in heel wat Zuiderse landen wordt de bidet nog dagelijks gebruikt. En nog zoiets: wij vinden het niet meer dan normaal dat een woning over een apart toilet beschikt. Maar dat is niet zo in de rest van de wereld. “We krijgen dikwijls de vraag of het toilet in de badkamer staat. Voor expats is het zeer ongewoon dat de badkamer en het toilet gescheiden zijn”, aldus Schellekens.

5. Nummers 4 en 13 zijn verboden

“Ongeluksgetallen 4 en 13 worden absoluut gemeden bij Aziatische expats”, luidt het bij Skyline Europe. “Zo zal een expat uit Azië meestal geen 4 in zijn huisnummer willen en ook op de vierde verdieping wonen is vaak geen optie. Dat komt omdat de uitspraak van het cijfer vier in heel wat Aziatische landen erg lijkt op het woord dat ze gebruiken voor ‘dood’. En ja, ook nummer 13 kennen we allemaal als een ongeluksgetal. Sommigen geloven daar meer in dan anderen.”

6. Oost-Europese expats “verbeteren” hun woning

Als Bulgaarse, Slovaakse, Tsjechische of Roemeense expats terugkeren naar hun land van herkomst, geven ze de woning waarin ze al die tijd verbleven doorgaans in een heel andere staat terug. “Een verbeterde staat weliswaar”, verduidelijkt Schellekens. “Oost-Europese expats laten hun woning of appartement vaak properder achter dan dat het was toen ze er introkken. Kleine mankementjes zoals lekkende kranen worden bij hen meteen hersteld.”