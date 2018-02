Van karma gesproken: pakjesdief struikelt en breekt haar been TK

01 februari 2018

Boontje komt altijd om zijn loontje, en in het geval van deze pakjesdief komt de verdiende loon wel heel erg snel. Terwijl haar partner in crime in de auto zit te wachten, loopt ze de voortuin van een huis op om de geleverde pakketten te stelen. De veiligheidscamera kan filmen hoe ze daarna struikelt en lelijk ten val komt. Haar been is duidelijk gebroken, en haar partner moet de jammerende dievegge gaan oprapen. Of ze hun lesje geleerd hebben, valt echter te betwijfelen. Voor hij haar richting ziekenhuis voert, gaat de man toch nog eerst het pakje oprapen.