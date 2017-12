Van een vluggertje gesproken: koppel doet het met 100 per uur op autoweg EB

15u09

Bron: metro.co.uk 0 RV In Argentinië werd een koppel gefilmd dat met 100 kilometer per uur over de snelweg raast terwijl ze de liefde bedrijven. Bizar Het is eens wat anders dan bellen achter het stuur. In Argentinië werd een koppel gefilmd dat met 100 kilometer per uur over de snelweg raast terwijl ze de liefde bedrijven. Als de man van het stel ziet dat hij gefilmd wordt, steekt hij doodleuk zijn middenvinger op.

De vrouw host er vrolijk op los op de schoot van de man. De bestuurder lijkt er amper in te slagen om zijn ogen op de weg te houden. Hij houdt één hand aan het stuur. Met zijn andere arm aait hij de haren van zijn partner.

Een verbaasde weggebruiker filmt het gebeuren vanuit zijn auto. Wanneer de rijdende Romeo zich betrapt weet, steekt hij een middenvinger op naar de filmer. Vaart minderen zit er blijkbaar niet in.

De dolle rit vond het voorbije weekend plaats op Rijksweg 9 nabij Yala in het noord-westen van Argentinië. Deze autoweg verbindt de hoofdstad Buenos Aires met de grens met Bolivia en loopt door zeven provincies. Volgens lokale media werden de beelden van het vrijend stel overgemaakt aan de politie. Een nummerplaat van het voertuig is evenwel nergens in het filmpje te bespeuren.

Argentinië heeft een kwalijke reputatie als het op verkeersveiligheid aankomt. In 2016 kwamen er meer dan 5.000 mensen per dag om in het verkeer. In België vielen er vorig jaar 640 verkeersdoden.