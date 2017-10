Van Damme beste patissier ter wereld 21u10

Bron: vtmnieuws.be 0

Roger van Damme is gisteravond op The Best Chef Awards 2017 in Warschau uitgeroepen tot Best Pastry Chef van de wereld. Dat meldt Njam!. The Best Chef Awards geeft een selectie van de top 300 chefs in de wereld. In de lijst staan zeer grote internationale namen. Roger van Damme behaalde met Het Gebaar de 68ste plaats in deze lijst.