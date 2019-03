Van Cristiano Ronaldo tot Taylor Swift: Chinese visagiste kan er wat van Tom Tates

09 maart 2019

23u18

Bron: AD.nl 0 Bizar He Yuhong, een 28-jarige visagiste uit de Chinese stad Chongqing, heeft dankzij haar opvallende make-upkwaliteiten in geen tijd ruim een half miljoen volgers op Instagram verzameld. De jonge vrouw kan zichzelf in amper een uurtje extreem realistisch transformeren in internationale beroemdheden. Ze wordt intussen de ‘beste menselijke kameleon ooit’ genoemd.

Geïnspireerd door andere make-upkunstenaars zoals de Britse Elliot Rentz (wereldberoemd geworden met zijn alter ego Alexis Stone, red.) begon Yuhong ruim een jaar geleden met oefenen. Inmiddels is ze zo goed dat haar transformaties viraal gaan. Zo creëerde ze de laatste tijd knappe kopieën van onder meer Michael Jackson, Marilyn Monroe, Johnny Depp, Charlie Chaplin, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift, de Mona Lisa van Da Vinci en het Meisje met de parel van Johannes Vermeer.

Haar volgers vinden het allemaal prachtig en stellen dat de Chinese over een soort ‘superkrachten’ beschikt. “Ze kruipt moeiteloos en op een bijna enge manier in de huid van de groten der aarde”, stelt iemand vast. Weer een ander schrijft bij één van haar foto's of instructiefilmpjes: “Ik geloof mijn ogen niet! Deze kunstenares kan vermomd een misdaad plegen en zal nooit worden gepakt.”

Reuters vroeg He Yuhong recent naar haar ambities. Ze zegt wereldberoemd te willen worden en als erkend visagiste voor grote, al dan niet Chinese filmmaatschappijen te willen werken. Ze heeft hoe dan ook een hoger inkomen dan nu nodig, omdat ze gemiddeld duizend euro per maand uitgeeft aan make-up. De laatste tijd wordt dat al wat minder. Cosmeticabedrijven sturen haar namelijk steeds vaker hun producten om uit te testen. Leuk, vindt Yuhong, die zelfs handtekeningen moest uitdelen toen ze als geslaagde Ronaldo-kloon de straat op ging. “Dan kan ik nog meer celebrities namaken.”

Een paar voorbeelden van Yuhons kameleonkunsten:

Imitation of makeup Taylor Swift 102.3k Likes, 3,196 Comments - YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Instagram: "Imitation of makeup Taylor Swift"

Imitation of makeup Johnny Depp 177.9k Likes, 8,482 Comments - YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Instagram: "Imitation of makeup Johnny Depp"

Imitation of makeup《Girl with a Pearl Earring》 45.5k Likes, 622 Comments - YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Instagram: "Imitation of makeup《Girl with a Pearl Earring》"

Een foto die is geplaatst door YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) op 12 jul 2018 om 01:18 CEST

Instagram post by YUYAMIKA宇芽 * May 8, 2018 at 9:40pm UTC 64.1k Likes, 2,678 Comments - YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Instagram

tears 47.1k Likes, 614 Comments - YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Instagram: "tears"

Imitation of makeup 83.4k Likes, 2,610 Comments - YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Instagram: "Imitation of makeup"

♥️ 38.6k Likes, 616 Comments - YUYAMIKA宇芽 (@yuyamika7) on Instagram: "♥️"