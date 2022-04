Valse verpleegster na ‘carrière’ van 30 jaar veroordeeld tot 7 jaar cel in Canada

De 50-jarige Brigitte Cleroux uit Quebec werd vorig jaar in augustus betrapt en gearresteerd. In januari pleitte ze schuldig aan zeven aanklachten, waaronder impersonatie en geweld met een wapen. Ze gaf ook toe dat ze meer dan twintig patiënten medicijnen en injecties toediende, terwijl ze daar eigenlijk niet voor geschoold was.

In de voorbije 30 jaar slaagde de vrouw er verschillende keren in te verdwijnen net voordat ze ontmaskerd zou worden. Maar tijdens haar werk in de vruchtbaarheidskliniek werd ze door een bezorgde collega geconfronteerd, nadat die had geconstateerd dat Cleroux een valse identiteit gebruikte. Hoewel Cleroux vertrok, deed de collega alsnog aangifte bij het College van Verpleegsters in Ontario.