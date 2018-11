Valk Aurora (22), mascotte van de Amerikaanse luchtmacht, zwaargewond bij studentengrap mvdb

Een witte valk die als mascotte geldt van de Amerikaanse luchtmacht is zwaargewond geraakt bij een 'ludieke' ontvoering. De daders zijn rekruten van de militaire academie van West Point in de staat New York. Het bleek een uit de hand gelopen grap in aanloop naar een footballwedstrijd tussen de studenten van beide militaire academies.

De 22 jaar oude giervalk Aurora werd vrijdagavond laat samen met de zeven jaar jongere slechtvalk Oblio ontvoerd uit een woning nabij het stadion van West Point. Beiden zijn mascottes van de luchtmacht. De Falcons, het footballteam van de Air Force Academy in de westelijke staat Colorado, hadden de vogels meegenomen voor de uitwedstrijd in West Point.

Hondenkooien

De vrouwtjesvalken werden ondergebracht bij een kolonel. Twee studenten van West Point braken binnen in diens tuin en namen de vogels mee uit een volière. Om hen te verblinden gooiden ze truien over de dieren. Aurora en Oblio werden later in hondenkooien gestopt. De ontvoering en vlucht moet vooral voor Aurora een bijzonder stressvolle ervaring zijn geweest. De vogel raakte zwaargewond aan de vleugels. De studenten brachten zaterdagochtend - wellicht met hangende pootjes - de vogels terug naar de kolonel. Een dierenarts werd erbij gehaald. Gevreesd werd dat Aurora geëuthanaseerd moest worden, maar haar verwondingen zijn niet-levensbedreigend. Oblio bleef min of meer ongedeerd. De valken kunnen in gevangenschap tot 25 jaar oud worden.

De leiding van West Point heeft zich namens de studenten geëxcuseerd voor het voorval. Welke straf ze krijgen, is niet bekend. Op sociale media gingen stemmen op om de twee van West Point te gooien. Aurora kon de derby zelf niet bijwonen. De Army Black Knights, de ploeg van West Point, versloeg de Falcons met 17-14. De valken zijn inmiddels terug naar Colorado overgebracht. De valkenier mocht in het vliegtuig Aurora bij zich houden, zo is te zien op een foto op Twitter.

Het footballtreffen tussen de rekruten geldt als het hoogtepunt van het jaar. Vaak gaat dit gepaard met studentengrappen waar niet zelden de mascottes slachtoffer van zijn. Zo werden in 1991 vier ezels uit de dierenkliniek van West Point meegenomen door studenten van de marine. In 2002 werd een geit van de marine ontvoerd door West Point-kadetten.

