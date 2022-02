Valentijnsballonnen eindigen niet in hand van geliefde, maar in bovenleiding van treinspoor

Vrouw bevalt tijdens trans-Atlanti­sche vlucht van Ghana naar VS

“Is er een dokter aan boord?” Dat was gelukkig het geval op een trans-Atlantische vlucht van Ghana naar de VS zaterdag. Arts Stephen Ansah-Addo stond een Ghanese passagier bij, toen ze onverwacht moest bevallen in het vliegtuig. De kersverse moeder werd overladen met applaus na de vroegtijdige geboorte van haar zoontje.

