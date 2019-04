Vader verbrast dochters koekjesopbrengst en zet daarom overval in scène mvdb

02 april 2019

15u33

Bron: KGW8 0 Bizar Een Amerikaan die verklaarde thuis te zijn aangevallen door een inbreker, heeft bekend dit geheel te hebben verzonnen. De 40-jarige Brian Couture zag geen andere uitweg. De 740 dollar die zijn dochter had ingezameld voor liefdadigheid, had hij zelf opgesoupeerd.

De man belde op woensdag 6 maart de politie in het stadje Forest Grove in de noordwestelijke staat Oregon. Iets voor tienen ‘s ochtends meldde hij thuis te zijn overvallen. Couture had naar eigen zeggen een inbreker betrapt die via een glazen schuifdeur tot in de woning was geraakt. Het leidde tot een worsteling waarbij de man enkele klappen kreeg. Hij kon niet voorkomen dat de inbreker met een buit was gevlucht.

De politie rukte met verschillende manschappen uit. Bij aankomst troffen ze Couture ‘gewond’ aan. De precieze verwondingen werden niet bekendgemaakt, maar het heeft er alle schijn van dat Couture zichzelf toetakelde om de geloofwaardigheid te vergroten. Verschillende speurhonden ging in de buurt op zoek naar sporen van de dader, uiteraard zonder resultaat.

De man werd dertien dagen na de aangifte in de boeien geslagen. Couture gaf toe de overval in scène te hebben gezet. De 740 dollar die zijn dochter als lid van de Girl Scouts of America had ingezameld met de verkoop van koekjes, had hij zelf opgedaan. Iets waarover hij zich duidelijk schaamde. In plaats van de diefstal te bekennen aan zijn dochter, zette hij een overval in scène. De man wordt vervolgd wegens het indienen van een valse aangifte. Of hij het verschuldigde bedrag al heeft opgehoest, is niet bekend.

In menig Hollywoodfilm -of serie komt de koekjesverkoop door meisjesscouts aan bod. Het is big business in de USA. Bij huis-aan-huisverkoop worden elk jaar over heel het land meer dan 200 miljoen dozen koekjes verkocht. Goed voor een jaarlijkse opbrengst van meer dan 800 miljoen dollar. Elke groep mag zelf bepalen waar een deel van het ingezameld bedrag aan wordt besteed.