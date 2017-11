Vader van Emily stierf zestien jaar geleden, toch heeft hij op haar trouwdag nog een pakkende boodschap voor haar Sven Van Malderen

13u18

Bron: Daily Mail 0 Rv Bizar De vader van Emily is zestien jaar geleden overleden, maar toch hoorde ze op haar trouwdag de wijze woorden die hij voor haar in petto zou gehad hebben. Geen wonder dat ze tegen de tranen moest vechten...

Todd Excell verloor de strijd tegen kanker in 2001, Emily was op dat moment acht jaar. Toen hij besefte dat er niet veel tijd meer restte, stelde hij brieven op. Eentje voor elke mijlpaal in haar leven. De kostbare enveloppen werden bewaard in een diepvriezer, tot het moment daar was.

4 oktober 2016 werd de grote dag waarop ze in de staat New York haar jawoord zou geven. Haar nonkel Peter kreeg de eer om de pakkende boodschap voor te lezen. Nu -meer dan een jaar na de feiten- besloot ze het emotionele moment met de wereld te delen.

"Je eerste stapjes"

"Aan mijn liefste dochter Emily", klonk het. "Je zal altijd mijn hart en ziel zijn. Ik kan er op je trouwdag niet in levende lijve bij zijn, maar in gedachten wel. Ik herinner me nog het moment dat je je eerste pasjes zette. Hoe prachtig zou het niet zijn als ik je naar het altaar kon begeleiden?"

"Wandelen is de eerste stap naar een nieuw begin. Een trouwdag is het begin van een nieuw leven met de persoon waar je van houdt. Je staat er nooit alleen voor. Je zal een partner hebben die zowel in goede als in slechte tijden aan je zijde staat. Die rol zou ik graag op mij genomen hebben, maar helaas nadert het einde voor mij. Je hebt nu iemand gevonden, je zal dat gevoel herkennen van zodra je het jawoord geeft."

"Mijn zonnestraal"

"Je was mijn zonnestraal in de donkerste dagen. Ik wil dat je het beste leven leidt dat God je kan geven. Ik vraag jou en je echtgenoot om elkaar met liefde en respect te behandelen. Ik hoop dat je kinderen zal krijgen die je even graag zal zien als ik jou."

"Mijn goede raad voor jou en je echtgenoot: zeg dat je van de andere houdt, ook al ben je eens kwaad of maak je ruzie. Liefde houdt het huwelijk overeind. En nog een tip: wees jezelf. Verander nooit, breng het beste in elkaar naar boven. Als er een probleem opduikt, kan je nog altijd bij vrienden en familie terecht. Ze zullen met plezier luisteren. Maar luister altijd naar je hart als je een beslissing neemt."

"Ik hou van je, Emily. En dat geldt ook voor je echtgenoot, daar ben ik zeker van. Ik zal altijd met jullie meelopen. Ik zie jullie graag. Liefs, papa."

Grappige uitsmijter

Tot slot had Todd ook nog een grappige uitsmijter in petto voor de uitverkorene van zijn dochter. "Ik heb je vóór dat eerste afspraakje niet aan een kruisverhoor kunnen onderwerpen. Dat geweer onder mijn bed, daar wist je ook niets van. Ik kon niet vragen waarom je zo'n interesse in mijn dochter had of -als het echt nodig was- je nummerplaat laten schrappen. Maar wat ik wel kan doen, is je als een spook achtervolgen. Behandel haar als een prinses en de koningin die ze is." Het slotakkoord toverde een lach op ieders gezicht, missie meer dan geslaagd dus.