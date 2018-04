Vader van 9 kinderen ontdekt na 35 jaar huwelijk dat hij onvruchtbaar is HR

24 april 2018

17u41

Bron: Al Massae, Le Figaro 0 Bizar Een man die al 35 jaar getrouwd was met zijn vrouw en negen kinderen had met haar, heeft na een bezoekje aan een uroloog ontdekt dat hij al die tijd onvruchtbaar was. Hij heeft de scheiding aangevraagd.

Het doktersbezoekje veranderde in een nachtmerrie voor de man uit Sidi Slimane, een stadje in het noordwesten van Marokko. De uroloog ontdekte dat de man een kluwen van spataders in zijn teelbal had. Daardoor kan de temperatuur in de balzak oplopen, wat niet gunstig is voor de productie van zaadcellen. Het probleem was bij de leraar van die aard dat hij onvruchtbaar was, en dus geen kinderen kon krijgen. Dat was bovendien al heel zijn hele leven zo.

Getrouwd sinds 1983

De man was behoorlijk in shock. Het besef dat zijn vrouw hem al jarenlang bedroog, en dat bovendien ook nog eens een andere man de biologische vader van zijn negen kinderen was, deed hem beslissen om meteen de echtscheiding aan te vragen en alle banden met zijn vrouw te verbreken. Hij was al sinds 1983 getrouwd met haar.

Volgens De Telegraaf is vreemdgaan volgens de Marokkaanse wetgeving strafbaar. De vrouw zou dan ook een celstraf van een maand tot een jaar boven het hoofd hangen.