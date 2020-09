Vader en dochter gaan wel heel ver om 600 euro te winnen in radiospelletje SVM

05 september 2020

14u06

Bron: Daily Mail/Metro/The Mirror 0 Bizar Pittige uitdaging voor vader en dochter in een radiospelletje: twee presentatoren ervan overtuigen dat ze ondanks het stevige leeftijdsverschil een koppel vormen. Als Nick (49 en Stacy (26) daar in slaagden, zouden ze 1.000 Australische dollar (615 euro) opstrijken. De twee antwoordden alvast gevat op enkele pikante vragen. Maar om de laatste twijfel weg te nemen, gaven ze elkaar ook nog een stevige kus. Het onbegrip bij de luisteraars, die alles ook visueel konden volgen via Instagram Live, was groot.



Het controversiële spelletje in de Australische ‘Kyle and Jackie O Show’ heet - toepasselijk - ‘Boyfriend or Daddy’. Vriendje of papa? De presentatoren kunnen aan de hand van lichaamstaal meestal wel snel de juiste band achterhalen.

Deze keer zou het echter anders lopen. Nieuwslezer Brooklyn Ross gaf het eerste zetje: hij had gemerkt dat het ‘koppel’ elkaars hand vasthield in de wachtruimte. En toen ze de studio binnenkwamen, gaven ze elkaar een korte kus op de lippen.

Jackie ‘O’ Henderson was echter nog lang niet overtuigd. “Dat wil niets zeggen, zoiets doe ik ook nog met mijn vader”, klonk het.

“Opvallende gelijkenissen”

Meer overtuigingskracht was dus vereist. “Ik heb een voorliefde voor oudere mannen”, verklaarde Stacy zonder verpinken. “Ik heb een beetje Griekse roots, mijn vader vond het daarom leuk als ik met een Griek thuis zou komen. En ik heb geluisterd. In het begin was mijn pa nog niet te zeer onder de indruk, maar nu gaan ze toch al samen vissen.”

Vervolgens was het tijd voor enkele lastige vragen. Het favoriete standje bijvoorbeeld? “Ik zit graag bovenaan”, bekende Stacy. “Ik ben een beetje kleiner en word niet graag verstikt. Qua orale seks heb ik hem trouwens veel bijgeleerd. Net als wijn wordt het beter met de leeftijd.”

“Dit wordt echt raar als hij je vader blijkt te zijn”, moest Kyle toegeven. De kijkers die de conversatie via Instagram Live volgden, merkten echter op dat er opvallende gelijkenissen tussen beiden waar te nemen waren. Toch maar vader en dochter dus?

Afkeer

“Er is maar één manier om dit uit te klaren. Zien jullie het zitten om elkaar een kleine kus op de lippen te geven?”, vroeg Jackie. Het enthousiaste vervolg liet niets aan de verbeelding over.

Het presentatorsduo trok dan ook grote ogen toen Stacey de waarheid bekendmaakte. “Wat wij allemaal doen voor geld, dat wil je niet weten. Hij is echt mijn vader! Mijn vriend gaat hier niet mee kunnen lachen...”

Het geld harkten ze op die manier binnen, maar op sociale media klinkt vooral afkeer. Ook de bedenkers van het bizarre concept kregen een stevige veeg uit de pan.