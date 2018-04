Vader blijft zoeken naar dochter die als 3-jarige verdween en vindt haar 24 jaar later terug kg

03 april 2018

12u37

Bron: BBC, Thecover.cn, SCMP 6 Bizar Na een zoektocht van 24 jaar is vader Wang Mingqing herenigd met zijn vermiste dochter. Dochter Qifeng verdween op driejarige leeftijd toen haar ouders in hun fruitkraam werkten, schrijft de BBC. Haar ouders hebben de zoektocht nooit opgegeven.

Op 8 januari 1994 waren Wang en zijn vrouw druk bezig om klanten voort te helpen in hun fruitkraam, terwijl hun driejarige dochter Qifeng even verderop speelde. Plots bleek het meisje echter verdwenen. Het koppel kamde meteen de hele buurt uit, zonder resultaat. In de dagen daarna zochten ze telkens tot één uur 's nachts, maar Qifeng was nergens meer te bespeuren.

Ook jaren na de verdwijning staakte Wang zijn zoektocht niet. Hij en zijn vrouw zworen hun thuisstad Chengdu nooit te verlaten, in de hoop dat Qifeng ooit zou terugkeren. Hij bezocht politiediensten en organisaties voor vermiste kinderen om te vragen of een meisje met de naam Wang Qifeng gevonden was. Daarnaast werden talloze advertenties in kranten en op het web geplaatst met de beschrijving van hun dochter. Geen enkele methode leverde iets op. Tot de vader zich in 2015 inschreef als taxichauffeur voor de Chinese Uber-concurrent Didi Chuxing.

Wachten op zijn dochter

In zijn nieuwe job zag Wang een kans om nog meer mensen op de hoogte te brengen van zijn vermiste dochter. Hij maakte kaartjes met daarop informatie over de verdwijning en een foto van het mogelijke uiterlijk van zijn dochter, en deelde die uit aan elke passagier die in zijn auto stapte. Zij die hem iets meer konden vertellen over waar zijn dochter zich nu bevond, konden hem online bereiken.

Stiekem hoopte Wang echter al die tijd op één bijzondere passagier: "Ik kreeg 4.839 verzoeken van passagiers die een rit wilden sinds ik een Didi-chauffeur werd. In de afgelopen twee jaar wachtte ik echter op één passagier - mijn vermiste dochter."

Qifeng gevonden

Zijn zoektocht als taxichauffeur kon de aandacht van verschillende media trekken die zijn verhaal verspreidden via televisie en het internet. Daaruit kwam uiteindelijk een doorbraak voort. Begin dit jaar nam een vrouw uit de Jilin-provincie, duizenden kilometers van Chengdu, contact op. Door de jaren heen waren verschillende vrouwen naar voren gekomen om zich te melden als Qifeng, maar deze keer was de DNA-test positief. De echte Qifeng was terecht, 24 jaar na haar verdwijning.

Dinsdag vloog de dochter naar Chengdu om haar vader te ontmoeten. "Ik kan niet uitleggen hoeveel hoop, teleurstelling en wanhoop we afgelopen 24 jaar hebben gehad", zei Wang vooraf tegen de krant Beijing Youth Daily. "Nu gaan we elkaar eindelijk weer ontmoeten."

Hoe Qifeng kon verdwijnen is onduidelijk. Ze blijkt te zijn opgegroeid in een dorp op slechts 20 kilometer van haar ouderlijk huis.

Nothing can stop parents love! Man from Chengdu, SW China’s #Sichuan, drove taxi for 3 years, telling 17,000 passengers about his missing daughter. And he found her after a 24-year search. https://t.co/p8P238Ij19 pic.twitter.com/Q9JSfKbjyF People's Daily,China(@ PDChina) link