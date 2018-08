Vader betrapt thuis zijn zoon (17) met atletiektrainster (41) mvdb

Bron: CBS 4 Bizar Een moeder (41) die het atletiekteam van een Amerikaanse middelbare school coacht, heeft bekend dat ze maandenlang met een van de lopers (17) een seksuele relatie had. De vader van de leerling kwam daarachter toen hij hen thuis na een training op heterdaad betrapte. Ericka Beverly Oxford gaf zich vrijdag zelf aan in de stad St. Charles (Missouri).

De vrouw was als onbetaalde vrijwilliger actief op de 1.100 leerlingen tellende middelbare Fort Zumwalt East High School. De schooldirectie heeft alle ouders vorige week ingelicht. Volgens de politie hebben geen van de seksuele contacten op school plaatsgevonden, onderstreept de directie in een persbericht.



De leerling zou aan de politie hebben verklaard dat hij en Oxford sinds april wekelijks met elkaar afspraken. Eén keer gebeurde dat in de woning van de leerling. Zijn eigen vader betrapte hen toen op heterdaad. Het is onduidelijk of hij naar de politie is gestapt.



Een getuige die anoniem wou blijven, verklaarde aan een lokale tv-zender dat Oxford ook hielp bij andere naschoolse activiteiten zoals het footballteam. Tot nu toe heeft niemand anders klacht ingediend.



"Elke vrijwilliger die verbonden is aan onze school, wordt grondig gecontroleerd. Zijn of haar naam wordt ook doorgegeven aan de betrokken overheidsinstantie van de staat Missouri", luidt het nog in het persbericht van het schooldisctrict.



Oxford werd vrijdag verhoord op het politiekantoor en werd vervolgens overgebracht naar de gevangenis. Ze mocht beschikken na het betalen van een borgsom van 20.000 dollar. Elk contact met de leerling of zijn familie, kan ervoor zorgen dat ze opnieuw achter de tralies verdwijnt.

