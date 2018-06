Vacaturesite ontslaat mediabedrijf na seksistische poll Marloe van der Schrier

05 juni 2018

15u50

Bron: AD.nl 0 Bizar Een van de grootste vacaturesites van Nederland, Jobbird, plaatste dit weekend een poll op Twitter met de tekst ‘Welke baan vind jij aantrekkelijker voor een vrouw? Stewardess of verpleegkundige?’ Na een storm aan kritiek heeft Jobbird het externe mediabedrijf zojuist ontslagen.

Volgers werd gevraagd te reageren met een emoticon. Een duim omhoog als dat een stewardess zou zijn, een hartje indien men een verpleegkundige aantrekkelijker vond. Een storm van kritiek volgde. Actrice Georgina Verbaan reageerde sarcastisch op Twitter: "Huisvrouw. Zo aantrekkelijk. Echt, hou me tegen."

Zojuist reageerde de vacaturesite op Twitter bij monde van de vrouwelijke CEO van het bedrijf, Marlot Cruiming-Haagsma. "Deze post slaat inderdaad nergens op. Ik heb met directe ingang de samenwerking met het mediabureau beëindigd. Iedereen moet een gelijke kans krijgen. Do what you love!" De oorspronkelijke tweet is inmiddels verwijderd.

Welk extern mediabedrijf deze poll bedacht, is niet duidelijk.